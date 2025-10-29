Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Home Depot am Nachmittag ins Minus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Home Depot gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 328,55 EUR.

Um 16:07 Uhr fiel die Home Depot-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 328,55 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Home Depot-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 328,50 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 331,85 EUR. Bisher wurden heute 790 Home Depot-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (412,70 EUR) erklomm das Papier am 06.12.2024. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 25,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 280,00 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Home Depot-Aktie mit einem Verlust von 14,78 Prozent wieder erreichen.

Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,12 USD ausgeschüttet werden.

Am 19.08.2025 legte Home Depot die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,58 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Home Depot im vergangenen Quartal 45,28 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Home Depot 43,18 Mrd. USD umsetzen können.

Am 18.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Home Depot möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 14,99 USD je Home Depot-Aktie.

