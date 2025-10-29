DAX24.123 -0,6%Est505.703 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.965 +0,6%Bitcoin95.406 -1,6%Euro1,1660 +0,1%Öl65,19 +1,1%Gold3.995 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Bank 514000 PayPal A14R7U DroneShield A2DMAA adidas A1EWWW Nokia 870737 Amazon 906866 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Beyond Meat A2N7XQ
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX schließt schwächer -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, D-Wave, BYD, PayPal, adidas, DroneShield im Fokus
Top News
ETH-Transfer in Millionenhöhe: Verkauft die Ethereum Foundation ihre Reserven? ETH-Transfer in Millionenhöhe: Verkauft die Ethereum Foundation ihre Reserven?
Tesla-Aktie: Tesla bringt mit "Mad Max" den Raser Modus zurück Tesla-Aktie: Tesla bringt mit "Mad Max" den Raser Modus zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
Aktienkurs aktuell

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Home Depot am Nachmittag ins Minus

29.10.25 16:08 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Home Depot am Nachmittag ins Minus

Die Aktie von Home Depot gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 328,55 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
331,90 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 16:07 Uhr fiel die Home Depot-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 328,55 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Home Depot-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 328,50 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 331,85 EUR. Bisher wurden heute 790 Home Depot-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (412,70 EUR) erklomm das Papier am 06.12.2024. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 25,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 280,00 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Home Depot-Aktie mit einem Verlust von 14,78 Prozent wieder erreichen.

Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,12 USD ausgeschüttet werden.

Am 19.08.2025 legte Home Depot die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,58 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Home Depot im vergangenen Quartal 45,28 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Home Depot 43,18 Mrd. USD umsetzen können.

Am 18.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Home Depot möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 14,99 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen

In eigener Sache

Übrigens: Home Depot und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Home Depot

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Home Depot

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com

Nachrichten zu Home Depot Inc., The

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Home Depot Inc., The

DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2020Home Depot OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
20.08.2019Home Depot NeutralCredit Suisse Group
16.07.2019Home Depot HoldGabelli & Co
19.08.2015Home Depot HoldDeutsche Bank AG
17.11.2014Home Depot HoldCanaccord Adams
15.11.2012Home Depot neutralNomura
DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
19.03.2008Home Depot DowngradeMorgan Keegan & Co., Inc.
18.07.2007Home Depot reduceUBS
11.07.2007Home Depot fern haltenFrankfurter Tagesdienst
21.05.2007Home Depot reduceUBS

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Home Depot Inc., The nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen