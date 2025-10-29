Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot verzeichnet am Mittwochmittag kaum Ausschläge

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Home Depot. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Home Depot-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Frankfurt bei 331,90 EUR.

Die Home Depot-Aktie bewegte sich um 11:35 Uhr kaum. Das Papier stand via Frankfurt bei 331,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Home Depot-Aktie bei 331,90 EUR. Das Tagestief markierte die Home Depot-Aktie bei 329,20 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 331,45 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 64 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 411,40 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,95 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 295,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 11,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,12 USD ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Home Depot am 19.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 4,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 45,28 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,18 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Home Depot rechnen Experten am 17.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2026 14,99 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

