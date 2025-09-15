Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell tritt am Dienstagnachmittag auf der Stelle

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Honeywell. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Honeywell-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 211,91 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Honeywell-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 211,91 USD. Den Tageshöchststand markierte die Honeywell-Aktie bei 213,25 USD. Bei 211,68 USD markierte die Honeywell-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 211,68 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 71.294 Honeywell-Aktien.

Am 13.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Honeywell-Aktie. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 179,47 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Honeywell-Aktie 15,31 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Honeywell-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,50 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Honeywell 4,37 USD aus.

Am 24.07.2025 hat Honeywell in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,45 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,36 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Honeywell in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,35 Mrd. USD im Vergleich zu 9,58 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Honeywell am 23.10.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Honeywell im Jahr 2025 10,56 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

