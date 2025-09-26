Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Montagabend im Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Honeywell zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Honeywell-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Um 20:06 Uhr ging es für das Honeywell-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 208,41 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Honeywell-Aktie bisher bei 209,90 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 209,89 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 269.673 Honeywell-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 242,50 USD erreichte der Titel am 13.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 16,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 179,47 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 13,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 4,37 USD an Honeywell-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,50 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Honeywell am 24.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,35 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Honeywell einen Umsatz von 9,58 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 22.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,56 USD je Honeywell-Aktie belaufen.

