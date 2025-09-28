Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Honeywell zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Honeywell zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 208,95 USD.

Die Honeywell-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 208,95 USD. Zwischenzeitlich stieg die Honeywell-Aktie sogar auf 209,90 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 209,89 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 62.816 Honeywell-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 242,50 USD. 16,06 Prozent Plus fehlen der Honeywell-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 179,47 USD. Abschläge von 14,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Honeywell seine Aktionäre 2024 mit 4,37 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,50 USD je Aktie ausschütten.

Honeywell ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,45 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Honeywell ein EPS von 2,36 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Honeywell mit einem Umsatz von insgesamt 10,35 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,13 Prozent gesteigert.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Honeywell veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Honeywell-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,56 USD je Honeywell-Aktie.

Redaktion finanzen.net

