Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell tendiert am Freitagabend fester

Honeywell im Fokus

Die Aktie von Honeywell zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Honeywell-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 207,92 USD nach oben.

Das Papier von Honeywell konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,1 Prozent auf 207,92 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Honeywell-Aktie bei 209,00 USD. Mit einem Wert von 208,25 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 318.858 Honeywell-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 242,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Honeywell-Aktie mit einem Kursplus von 16,63 Prozent wieder erreichen. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 179,47 USD ab. Derzeit notiert die Honeywell-Aktie damit 15,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Honeywell-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,37 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,50 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Honeywell am 24.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,45 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,36 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,58 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,35 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Honeywell einen Gewinn von 10,56 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Honeywell-Aktie

Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum

Honeywell-Aktie dennoch tiefer: Honeywell mit Plus bei Umsatz und Gewinn

Ausblick: Honeywell legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor