Starker Wochentag in New York: Dow Jones mit Zuschlägen

Dow Jones-Performance

Das macht der Dow Jones am Mittwochnachmittag.

Um 20:00 Uhr verbucht der Dow Jones im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,33 Prozent auf 45.567,87 Punkte. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,315 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,399 Prozent auf 45.236,83 Punkte an der Kurstafel, nach 45.418,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 45.372,78 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 45.580,66 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,082 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44.901,92 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.05.2025, wurde der Dow Jones auf 42.343,65 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 41.250,50 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 7,49 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 45.757,84 Punkte. Bei 36.611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 2,38 Prozent auf 249,53 USD), Chevron (+ 1,41 Prozent auf 159,58 USD), UnitedHealth (+ 1,28 Prozent auf 304,28 USD), IBM (+ 1,22 Prozent auf 245,60 USD) und Home Depot (+ 0,93 Prozent auf 352,25 EUR). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Merck (-0,93 Prozent auf 84,20 USD), Nike (-0,86 Prozent auf 77,97 USD), Amgen (-0,74 Prozent auf 287,43 USD), Boeing (-0,43 Prozent auf 233,82 USD) und Honeywell (-0,37 Prozent auf 221,74 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 20.404.442 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3,776 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

2025 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net