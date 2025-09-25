Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Freitagnachmittag stärker

Honeywell im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Honeywell. Die Aktionäre schickten das Papier von Honeywell nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 208,83 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 208,83 USD zu. Bei 208,83 USD markierte die Honeywell-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 208,25 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Honeywell-Aktien beläuft sich auf 81.588 Stück.

Am 13.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 242,50 USD. Der derzeitige Kurs der Honeywell-Aktie liegt somit 13,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 179,47 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Mit Abgaben von 14,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 4,37 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,50 USD je Honeywell-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Honeywell am 24.07.2025 vor. Honeywell hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,36 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,35 Mrd. USD – ein Plus von 8,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Honeywell 9,58 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,56 USD je Aktie in den Honeywell-Büchern.

