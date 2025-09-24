Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Nachmittag nahe Nulllinie

Blick auf Honeywell-Kurs

Die Aktie von Honeywell zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die Honeywell-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 208,79 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Honeywell-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 208,79 USD. Bei 208,91 USD markierte die Honeywell-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Honeywell-Aktie bis auf 207,85 USD. Bei 208,90 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 80.774 Honeywell-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 242,50 USD markierte der Titel am 13.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Honeywell-Aktie ist somit 16,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 179,47 USD am 10.04.2025. Mit Abgaben von 14,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,50 USD. Im Vorjahr hatte Honeywell 4,37 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 24.07.2025 äußerte sich Honeywell zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Honeywell 2,36 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,35 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Honeywell einen Umsatz von 9,58 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Honeywell wird am 23.10.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,56 USD je Aktie belaufen.

