Honeywell im Fokus

Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell tendiert am Abend tiefer

24.09.25 20:24 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Honeywell. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 208,97 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Honeywell
178,10 EUR 1,10 EUR 0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Honeywell-Aktie notierte um 20:05 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 208,97 USD. In der Spitze büßte die Honeywell-Aktie bis auf 208,24 USD ein. Mit einem Wert von 209,30 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 431.275 Honeywell-Aktien.

Bei 242,50 USD erreichte der Titel am 13.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Honeywell-Aktie liegt somit 13,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 179,47 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,12 Prozent könnte die Honeywell-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,50 USD, nach 4,37 USD im Jahr 2024.

Honeywell ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Honeywell im vergangenen Quartal 10,35 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Honeywell 9,58 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,56 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Honeywell-Aktie

