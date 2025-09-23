Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Honeywell am Nachmittag ins Plus
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Honeywell. Zuletzt sprang die Honeywell-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 209,56 USD zu.
Die Honeywell-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 209,56 USD. Die Honeywell-Aktie legte bis auf 209,74 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 209,30 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 96.152 Honeywell-Aktien den Besitzer.
Bei 242,50 USD erreichte der Titel am 13.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Honeywell-Aktie. Bei 179,47 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für Honeywell-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,37 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,50 USD ausgeschüttet werden.
Am 24.07.2025 lud Honeywell zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 2,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Honeywell 2,36 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,58 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,35 Mrd. USD ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,56 USD je Aktie in den Honeywell-Büchern.
