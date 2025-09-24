DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,44 -1,2%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.877 -2,8%Euro1,1661 -0,7%Öl69,54 +0,7%Gold3.748 +0,3%
DAX beendet Handel in Rot -- US-Börsen tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, DroneShield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
BYD-Aktie erholt sich: Buffett-Verkauf und Chip-Ängste im Rückspiegel
Skeptiker überzeugt: Weshalb DA Davidson bei der NVIDIA-Aktie umschwenkt
Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Donnerstagabend mit roten Vorzeichen

25.09.25 20:24 Uhr
Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Donnerstagabend mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Honeywell. Das Papier von Honeywell gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 207,39 USD abwärts.

Die Honeywell-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 207,39 USD abwärts. Die Honeywell-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 207,32 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 208,90 USD. Von der Honeywell-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 384.340 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 242,50 USD erreichte der Titel am 13.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Honeywell-Aktie derzeit noch 16,93 Prozent Luft nach oben. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 179,47 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Honeywell-Aktie ist somit 13,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Honeywell-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,37 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,50 USD aus.

Honeywell gewährte am 24.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,45 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,36 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Honeywell 10,35 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Honeywell-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,56 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

