Blick auf Aktienkurs

Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Abend mit stabiler Tendenz

22.09.25 20:25 Uhr

22.09.25 20:25 Uhr
Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Abend mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Montagabend die Aktie von Honeywell. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Honeywell-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 209,45 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Honeywell
178,06 EUR 0,48 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 20:07 Uhr bei der Honeywell-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 209,45 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Honeywell-Aktie bisher bei 210,49 USD. In der Spitze fiel die Honeywell-Aktie bis auf 207,39 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 208,66 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 346.342 Honeywell-Aktien.

Bei 242,50 USD markierte der Titel am 13.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Honeywell-Aktie somit 13,63 Prozent niedriger. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 179,47 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Honeywell-Aktie 16,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Honeywell-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,50 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Honeywell 4,37 USD aus.

Am 24.07.2025 hat Honeywell die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,36 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,13 Prozent auf 10,35 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Honeywell-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,56 USD fest.

Redaktion finanzen.net

