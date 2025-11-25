Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell tendiert am Abend nordwärts

Honeywell im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Honeywell. Die Aktionäre schickten das Papier von Honeywell nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 191,00 USD.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 191,00 USD zu. Bei 191,32 USD erreichte die Honeywell-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 189,96 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 328.426 Honeywell-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 241,68 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Honeywell-Aktie 26,53 Prozent zulegen. Bei 179,47 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Honeywell-Aktie 6,04 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 4,37 USD an Honeywell-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,24 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Honeywell am 23.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,86 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,16 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,41 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9,73 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 29.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Honeywell-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,37 USD fest.

