Hornbach Holding: Starke Zahlen wecken die Aktie auf

Schon seit längerem weisen wir auf die eklatante Unterbewertung der Baumarkt-Holding hin, aber bislang hatte der Markt diese hartnäckig ignoriert. Die Vorab-Zahlen zum dritten Quartal 2019/20 könnten nun eine Art Initialzündung gewesen sein, denn seitdem hat der Kurs schon um rd. 10 % zugelegt. Dabei liest sich das Umsatzplus von 5 % auf 1,06 Mrd. Euro zunächst gar nicht so spektakulär, auch wenn damit erneut das erwartete Branchen­wachstum (rd. 3 % in 2019) übertroffen wurde. Für den Freudensprung der Aktie dürfte aber gesorgt haben, dass sich das bereinigte EBIT auf 29,5 Mio. Euro vervielfacht hat (Vj.: 4 Mio. Euro) und damit signalisiert, dass die Ertrags­probleme des Vorjahres endgültig überwunden sein dürften.

Kräftige Prognoseanhebung

Das legt auch die Gesamt­jahres­prognose nahe, die der Vorstand mit Vorlage der Zahlen noch einmal erhöht hat. Wurde bislang schon ein kräftiges EBIT-Wachstum um mehr als 20 % erwartet, so wird nun eine Steigerung "im unteren bis mittleren zweistelligen Prozent­bereich" angepeilt. Wobei wir mindestens von einem Wert am oberen Ende der Spanne ausgehen, denn nach neun Monaten liegt der EBIT-Anstieg bereits bei fast 40 % und im vierten Quartal des Vorjahres hagelte es einen operativen Verlust. Mithin ist die Aktie auch nach dem jüngsten Kursanstieg mit einem KGV von lediglich 7 äußerst moderat bewertet und bleibt ein attraktives Value-Investment.

