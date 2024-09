HSBC verkauft Private-Banking-Sparte in Deutschland an BNP Paribas

Von Elena Vardon

LONDON/PARIS (Dow Jones)--HSBC verkauft seine Private-Banking-Sparte in Deutschland an BNP Paribas. Die französische Bank will sich damit "unter den führenden Wealth-Management-Anbietern im deutschen Markt" positionieren. Dies teilten beide Banken in separaten Mitteilungen mit. Die Vereinbarung umfasst 120 Mitarbeiter sowie die Vermögenswerte und Kunden des deutschen Privatkundengeschäfts von HSBC, teilten die Banken am Montag mit.

Die Transaktion soll vorbehaltlich der Genehmigungen im zweiten Halbjahr 2025 abgeschlossen sein, fügten sie hinzu.

Finanzielle Details wurden zwar nicht bekannt gegeben. HSBC Continental Europe teilte jedoch mit, das Unternehmen rechne mit einem Gewinn aus dem Verkauf.

"Die Transaktion wird unser Geschäftsmodell in Deutschland vereinfachen und es uns ermöglichen, uns stärker auf unser internationales Großkundengeschäft zu konzentrieren", sagte Michael Schleef, Vorstandsvorsitzender von HSBC Deutschland.

Für das französische Kreditinstitut erhöht sich das verwaltete Vermögen auf über 40 Milliarden Euro, hieß es in einer separaten Mitteilung.

Wie BNP Paribas mitteilte, passt die Private-Banking-Sparte der HSBC "mit ihrer Ausrichtung auf vermögende und sehr vermögende Privatpersonen (High Networth und Ultra High Networth Individuals) und der sich ergänzenden regionalen Aufstellung, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, perfekt zum Geschäftsmodell von BNP Paribas Wealth Management".

Die Weiterentwicklung des Wealth Managements in Deutschland sei "ein wichtiger Baustein unseres Wachstumsplans", sagte Lutz Diederichs, CEO von BNP Paribas Deutschland. "Über das Wealth Management erhalten unsere Kunden Zugang zu allen Leistungen der BNP Paribas Gruppe,"

(Mitarbeit: Ulrike Dauer)

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2024 03:40 ET (07:40 GMT)