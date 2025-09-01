HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von HSBC gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die HSBC-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 63,87 USD.

Die HSBC-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 63,87 USD. In der Spitze fiel die HSBC-Aktie bis auf 63,64 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 63,81 USD. Bisher wurden via New York 44.754 HSBC-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 66,04 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HSBC-Aktie somit 3,29 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 42,38 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die HSBC-Aktie damit 50,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,37 USD, nach 3,28 USD im Jahr 2024.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HSBC am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 1,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HSBC 1,75 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,24 Prozent auf 37,57 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte HSBC möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass HSBC ein EPS in Höhe von 6,85 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HSBC-Aktie

HSBC-Aktie höher: Ex-Barclays-CFO Kheraj im Rennen um Chairman-Posten

HSBC-Aktie in Rot: Gewinn bricht ein und bleibt hinter den Erwartungen

Santander-Aktie gibt nach: Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf