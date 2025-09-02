HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC reagiert am Nachmittag positiv

Kursentwicklung

Die Aktie von HSBC zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 64,59 USD zu.

Die HSBC-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 64,59 USD. Kurzfristig markierte die HSBC-Aktie bei 64,59 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 64,40 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 31.154 HSBC-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 23.08.2025 auf bis zu 66,04 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (42,38 USD). Der derzeitige Kurs der HSBC-Aktie liegt somit 52,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

HSBC-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,28 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,37 USD aus.

Am 30.07.2025 lud HSBC zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,75 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,24 Prozent auf 37,57 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

HSBC wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. HSBC dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je HSBC-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,85 USD fest.

