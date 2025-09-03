HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Blick auf HSBC-Kurs

Die Aktie von HSBC zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die HSBC-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 64,82 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die HSBC-Papiere um 15:52 Uhr 0,1 Prozent. Bei 64,91 USD erreichte die HSBC-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 64,69 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 46.729 HSBC-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 66,04 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.08.2025). Gewinne von 1,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,38 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HSBC-Aktie 34,62 Prozent sinken.

Nach 3,28 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,37 USD je HSBC-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HSBC am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 1,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,75 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,24 Prozent auf 37,57 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von HSBC veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von HSBC.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HSBC-Aktie in Höhe von 6,85 USD im Jahr 2025 aus.

