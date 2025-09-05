DAX23.725 +0,5%ESt505.347 +0,5%Top 10 Crypto15,73 -0,4%Dow45.380 -0,1%Nas21.866 +0,8%Bitcoin95.426 +0,6%Euro1,1745 +0,2%Öl65,96 +0,4%Gold3.630 +1,2%
Aktie im Blick

HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

08.09.25 16:10 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von HSBC. Das Papier von HSBC konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 65,70 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HSBC Holdings plc
11,18 EUR -0,14 EUR -1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 65,70 USD zu. Die HSBC-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 65,88 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 65,73 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 29.308 HSBC-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.09.2025 bei 66,35 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,98 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,38 USD am 12.09.2024. Mit einem Kursverlust von 35,49 Prozent würde die HSBC-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,37 USD. Im Vorjahr erhielten HSBC-Aktionäre 3,28 USD je Wertpapier.

HSBC veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HSBC noch ein Gewinn pro Aktie von 1,75 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,24 Prozent auf 37,57 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte HSBC am 28.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HSBC-Aktie in Höhe von 6,86 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

