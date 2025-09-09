HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Mittwochabend mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von HSBC. Zuletzt ging es für das HSBC-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 68,28 USD.

Im New York-Handel gewannen die HSBC-Papiere um 20:07 Uhr 2,6 Prozent. Im Tageshoch stieg die HSBC-Aktie bis auf 68,54 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 67,66 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 479.942 HSBC-Aktien.

Bei einem Wert von 68,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2025). Der derzeitige Kurs der HSBC-Aktie liegt somit 0,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,38 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,93 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,37 USD. Im Vorjahr hatte HSBC 3,28 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

HSBC ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,32 USD. Im letzten Jahr hatte HSBC einen Gewinn von 1,75 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 37,57 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,75 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte HSBC am 28.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,86 USD je Aktie belaufen.

