HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC gibt am Freitagnachmittag ab
Die Aktie von HSBC gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 66,97 USD.
Die HSBC-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 66,97 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die HSBC-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 66,69 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,80 USD. Zuletzt wurden via New York 44.781 HSBC-Aktien umgesetzt.
Bei 72,21 USD erreichte der Titel am 04.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der HSBC-Aktie liegt somit 7,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,81 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HSBC-Aktie 52,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
HSBC-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,28 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,40 USD aus.
HSBC veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,32 USD gegenüber 1,75 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 37,57 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HSBC 36,75 Mrd. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte HSBC am 28.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte HSBC die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,91 USD je Aktie belaufen.
