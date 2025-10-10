HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Freitagabend mit Kursabschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von HSBC gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die HSBC-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 66,17 USD.

Der HSBC-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 66,17 USD. In der Spitze fiel die HSBC-Aktie bis auf 66,09 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 66,80 USD. Der Tagesumsatz der HSBC-Aktie belief sich zuletzt auf 233.615 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.10.2025 auf bis zu 72,21 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die HSBC-Aktie damit 8,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,81 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,79 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 3,28 USD an HSBC-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,40 USD aus.

Am 30.07.2025 äußerte sich HSBC zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,75 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 37,57 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 36,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der HSBC-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,91 USD je HSBC-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HSBC-Aktie

Hang Seng Bank-Aktie mit Kurssprung: HSBC plant Milliardenübernahme

Novo Nordisk-Aktie im Visier: Analysten sehen weiterhin Potenzial

HSBC-Aktie höher: Ex-Barclays-CFO Kheraj im Rennen um Chairman-Posten