HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC zeigt sich am Donnerstagabend fester

Die Aktie von HSBC gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die HSBC-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 69,24 USD nach oben.

Die HSBC-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 69,24 USD. Bei 69,30 USD erreichte die HSBC-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 68,39 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 203.476 HSBC-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 69,30 USD. Dieser Kurs wurde am 11.09.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,09 Prozent hinzugewinnen. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,38 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HSBC-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für HSBC-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,28 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,37 USD belaufen.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,75 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 37,57 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HSBC 36,75 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können HSBC-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass HSBC ein EPS in Höhe von 6,87 USD in den Büchern stehen haben wird.

