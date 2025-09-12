HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC tendiert am Montagabend nordwärts
Die Aktie von HSBC gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von HSBC legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 69,37 USD.
Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von HSBC zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 69,37 USD. In der Spitze legte die HSBC-Aktie bis auf 69,43 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 69,27 USD. Der Tagesumsatz der HSBC-Aktie belief sich zuletzt auf 93.091 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.09.2025 bei 69,43 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,09 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 17.09.2024 Kursverluste bis auf 43,40 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HSBC-Aktie 59,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,37 USD. Im Vorjahr hatte HSBC 3,28 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HSBC am 30.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,75 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HSBC in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37,57 Mrd. USD im Vergleich zu 36,75 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die HSBC-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von HSBC rechnen Experten am 03.11.2026.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass HSBC einen Gewinn von 6,87 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
