HUGO BOSS Aktie News: HUGO BOSS zeigt sich am Freitagmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von HUGO BOSS. Zuletzt stieg die HUGO BOSS-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 48,12 EUR.

Die HUGO BOSS-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 48,12 EUR. In der Spitze gewann die HUGO BOSS-Aktie bis auf 48,51 EUR. Bei 47,39 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 229.622 HUGO BOSS-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 75,76 EUR erreichte der Titel am 14.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die HUGO BOSS-Aktie damit 36,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 45,70 EUR. Dieser Wert wurde am 02.05.2024 erreicht. Abschläge von 5,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 1,35 EUR an HUGO BOSS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,51 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 71,86 EUR.

Am 07.03.2024 hat HUGO BOSS die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,24 EUR gegenüber 1,02 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,18 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HUGO BOSS einen Umsatz von 1,07 Mrd. EUR eingefahren.

Die HUGO BOSS-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der HUGO BOSS-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem HUGO BOSS-Gewinn in Höhe von 4,18 EUR je Aktie aus.

