IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagmittag schwächer

Um 12:22 Uhr ging es für die IBM-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 127,38 EUR. Der Kurs der IBM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 126,72 EUR nach. Bei 128,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.801 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.07.2022 erreichte der Anteilsschein mit 141,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IBM-Aktie derzeit noch 9,66 Prozent Luft nach oben. Bei 100,35 EUR fiel das Papier am 26.11.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 26,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

IBM gewährte am 18.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,31 USD gegenüber 2,23 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,12 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15.535,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 18.745,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 18.10.2022 erwartet. IBM dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 17.10.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 9,31 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

