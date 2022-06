IBM Aktie News: IBM am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Die IBM-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 02.06.2022 09:22:00 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 130,58 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die IBM-Aktie bisher bei 130,68 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 130,68 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 241 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 131,24 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.05.2022). Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 0,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 101,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2021). Mit einem Kursverlust von 28,27 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 19.04.2022. Das EPS wurde auf 1,40 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,69 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat IBM mit einem Umsatz von insgesamt 14.197,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.730,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 19,93 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.07.2022 erfolgen. Experten kalkulieren am 19.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von IBM.

Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2023 auf 10,56 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Trading Idee: IBM - Abprall am Widerstandsbereich?

Apple, IBM & Co.: Bei diesen Unternehmen dürfen sich Aktionäre über steigende Dividenden freuen

Börse: Das große Tech-Beben

Ausgewählte Hebelprodukte auf IBM Corp. (International Business Machines) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM Corp. (International Business Machines) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM Corp. (International Business Machines)

Bildquellen: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com