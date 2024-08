IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Freitagnachmittag südwärts

So entwickelt sich IBM

Die Aktie von IBM gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die IBM-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 187,22 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die IBM-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 187,22 USD ab. Das Tagestief markierte die IBM-Aktie bei 186,26 USD. Bei 188,78 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 108.917 IBM-Aktien den Besitzer.

Bei 199,18 USD markierte der Titel am 13.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IBM-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 135,87 USD. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 27,43 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten IBM-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,63 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,79 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 202,50 USD je IBM-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IBM am 24.07.2024. IBM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,99 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,74 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat IBM 15,77 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,48 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2024 terminiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 15.10.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je IBM-Aktie in Höhe von 10,09 USD im Jahr 2024 aus.

