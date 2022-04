IBM Aktie News: IBM verteuert sich am Mittag

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 118,30 EUR zu. Kurzfristig markierte die IBM-Aktie bei 118,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 118,02 EUR. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 832 Stück gehandelt.

Am 04.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 123,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 4,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.11.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 100,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 15,17 Prozent sinken.

IBM gewährte am 19.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,98 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,37 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IBM einen Umsatz von 16,70 Milliarden USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird für den 19.04.2022 terminiert. IBM dürfte die Q4 2022-Ergebnisse Experten zufolge am 19.01.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 10,58 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com