IBM Aktie News: IBM zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,3 Prozent auf 118,48 EUR zu. In der Spitze legte die IBM-Aktie bis auf 118,80 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 118,62 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 65 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IBM-Aktie derzeit noch 5,50 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 101,80 EUR am 26.11.2021. Mit Abgaben von 14,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte IBM am 19.04.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,35 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,98 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16,70 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20,37 Milliarden USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird am 19.04.2022 erwartet. Experten erwarten die Q4 2022-Kennzahlen am 19.01.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2023 10,58 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

