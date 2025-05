IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die IBM-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 245,09 USD.

Die IBM-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 245,09 USD abwärts. Das Tagestief markierte die IBM-Aktie bei 243,74 USD. Bei 243,74 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 63.234 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 266,30 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IBM-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.06.2024 (163,55 USD). Mit Abgaben von 33,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,67 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,75 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die IBM-Aktie bei 236,00 USD.

Am 23.04.2025 äußerte sich IBM zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,14 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,75 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 14,54 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,46 Mrd. USD umgesetzt.

Am 23.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von IBM veröffentlicht werden. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 29.07.2026 präsentieren.

Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,92 USD je Aktie.

