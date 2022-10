IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von IBM

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 1,6 Prozent auf 124,82 EUR. Die IBM-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 124,42 EUR ab. Mit einem Wert von 124,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 282 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.07.2022 bei 140,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,41 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 26.11.2021 Kursverluste bis auf 101,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 18.07.2022 lud IBM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IBM ein EPS von 2,23 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,12 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15.535,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 18.745,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 19.10.2022 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 17.10.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 9,30 USD je IBM-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com