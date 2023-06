IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Freitagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktien in diesem Artikel IBM 126,20 EUR

Die IBM-Aktie zeigte sich um 22:15 Uhr stabil und notierte im AMEX-Handel bei 134,48 USD. Kurzfristig markierte die IBM-Aktie bei 135,11 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die IBM-Aktie bisher bei 134,05 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 135,11 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.338 IBM-Aktien.

Bei 152,69 USD markierte der Titel am 14.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IBM-Aktie. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 115,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

IBM veröffentlichte am 19.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,40 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 14.252,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.197,00 USD umgesetzt worden waren.

IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 19.07.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 17.07.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,43 USD je Aktie belaufen.

