IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM schiebt sich am Nachmittag vor

So entwickelt sich IBM

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von IBM. Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 230,89 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 230,89 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die IBM-Aktie bei 231,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 229,20 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 92.712 IBM-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2024 bei 231,00 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,05 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 135,87 USD am 24.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,79 USD. Im Vorjahr erhielten IBM-Aktionäre 6,63 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 202,50 USD für die IBM-Aktie.

IBM veröffentlichte am 24.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,99 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 1,74 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,77 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 15,48 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte IBM am 23.10.2024 vorlegen. Am 15.10.2025 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 10,16 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IBM-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Erste Schätzungen: IBM öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich leichter