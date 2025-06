IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM behauptet sich am Nachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von IBM zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Bei der IBM-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 276,47 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die IBM-Aktie um 15:53 Uhr im New York-Handel bei 276,47 USD. Die IBM-Aktie zog in der Spitze bis auf 276,67 USD an. Die Abwärtsbewegung der IBM-Aktie ging bis auf 275,12 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 276,22 USD. Bisher wurden via New York 94.330 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (277,41 USD) erklomm das Papier am 10.06.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie. Am 12.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 166,87 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 39,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

IBM-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,67 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,75 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der IBM-Aktie wird bei 236,00 USD angegeben.

IBM gewährte am 23.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,14 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 1,75 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 14,54 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IBM 14,46 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte IBM am 23.07.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 29.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,93 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IBM-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So war die Commerzbank im ersten Quartal 2025 bei US-Aktien investiert

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IBM von vor 10 Jahren verdient