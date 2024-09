IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der IBM

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von IBM. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 203,48 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 203,48 USD. In der Spitze büßte die IBM-Aktie bis auf 203,04 USD ein. Bei 207,76 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 167.088 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 11.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 207,76 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 135,87 USD am 24.10.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die IBM-Aktie mit einem Verlust von 33,23 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 6,63 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,79 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die IBM-Aktie bei 202,50 USD.

Am 24.07.2024 hat IBM die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,99 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,74 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,48 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,77 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 23.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 15.10.2025 dürfte IBM die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,12 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

