IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag nahezu unbewegt

Die Aktie von IBM hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die IBM-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 169,08 USD.

Mit einem Wert von 169,08 USD bewegte sich die IBM-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die IBM-Aktie bei 169,59 USD. Bei 168,83 USD markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 169,01 USD. Bisher wurden via New York 80.910 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.03.2024 bei 199,18 USD. 17,80 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 129,19 USD. Abschläge von 23,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,81 USD. Im Vorjahr erhielten IBM-Aktionäre 6,63 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 202,50 USD je IBM-Aktie aus.

Am 24.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,75 USD gegenüber 1,02 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IBM in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,46 Mrd. USD im Vergleich zu 14,25 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2024 terminiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 16.07.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,94 USD je IBM-Aktie belaufen.

