IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Montagnachmittag stärker

Die Aktie von IBM zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 234,64 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 234,64 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die IBM-Aktie bei 235,11 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 233,57 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 69.881 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 11.10.2024 auf bis zu 235,83 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 0,50 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 135,87 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem IBM seine Aktionäre 2023 mit 6,63 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,79 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 202,50 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte IBM am 24.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,99 USD gegenüber 1,74 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,77 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 15,48 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte IBM am 23.10.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der IBM-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 15.10.2025.

In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 10,16 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

