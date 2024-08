IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM verliert am Nachmittag

IBM im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die IBM-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 194,44 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,1 Prozent auf 194,44 USD. In der Spitze büßte die IBM-Aktie bis auf 193,82 USD ein. Bei 194,59 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 54.096 IBM-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.03.2024 bei 199,18 USD. Gewinne von 2,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 135,87 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 43,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten IBM-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,63 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,79 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 202,50 USD je IBM-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IBM am 24.07.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,99 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,74 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,77 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,48 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von IBM wird am 23.10.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 15.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je IBM-Aktie in Höhe von 10,10 USD im Jahr 2024 aus.

