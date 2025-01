IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Kursentwicklung

Die Aktie von IBM zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die IBM-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 225,56 USD.

Das Papier von IBM konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 225,56 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die IBM-Aktie bei 225,78 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 223,94 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 82.033 IBM-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 239,30 USD. Dieser Kurs wurde am 10.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 6,09 Prozent wieder erreichen. Bei 162,65 USD fiel das Papier am 03.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 38,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem IBM seine Aktionäre 2023 mit 6,63 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,79 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 195,00 USD.

Am 23.10.2024 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,36 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM ein EPS von 1,87 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 14,97 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,75 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 27.01.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,20 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Mittag auf grünem Terrain

Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Gewinnzone

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone