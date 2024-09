IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittwochnachmittag nahe Vortagesniveau

So entwickelt sich IBM

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von IBM. Anleger zeigten sich zuletzt bei der IBM-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 220,80 USD.

Die IBM-Aktie kam im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 220,80 USD. In der Spitze legte die IBM-Aktie bis auf 221,40 USD zu. Das Tagestief markierte die IBM-Aktie bei 220,50 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 221,17 USD. Zuletzt wechselten via New York 80.440 IBM-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (221,40 USD) erklomm das Papier am 25.09.2024. Gewinne von 0,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 135,87 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

IBM-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 6,63 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,79 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 202,50 USD aus.

IBM veröffentlichte am 24.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,99 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,74 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 15,77 Mrd. USD gegenüber 15,48 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 23.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von IBM veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 15.10.2025 dürfte IBM die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,11 USD je Aktie belaufen.

