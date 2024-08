IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von IBM. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 198,22 USD zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 198,22 USD zu. Die IBM-Aktie zog in der Spitze bis auf 198,28 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 197,44 USD. Der Tagesumsatz der IBM-Aktie belief sich zuletzt auf 148.623 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.03.2024 auf bis zu 199,18 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 135,87 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 45,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

IBM-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 6,63 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,79 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 202,50 USD je IBM-Aktie an.

IBM gewährte am 24.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,99 USD. Im letzten Jahr hatte IBM einen Gewinn von 1,74 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,77 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 15,48 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 23.10.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 15.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,12 USD je IBM-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Pluszeichen in New York: Dow Jones schlussendlich mit Kursplus

Börse New York: Dow Jones notiert am Montagnachmittag im Minus

Börse New York: Dow Jones schlussendlich mit positivem Vorzeichen