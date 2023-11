IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Dienstagnachmittag seitwärts

Kursverlauf

Die Aktie von IBM zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der IBM-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 155,52 USD.

Die IBM-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 155,52 USD. Die IBM-Aktie zog in der Spitze bis auf 155,62 USD an. Die Abwärtsbewegung der IBM-Aktie ging bis auf 155,22 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 155,44 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 58.198 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 156,13 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie. Am 12.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 120,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 29,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

IBM ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,81 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14.752,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 14.107,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte IBM am 23.01.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,52 USD je IBM-Aktie belaufen.

