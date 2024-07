IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von IBM

IBM im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die IBM-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 190,80 USD ab.

Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 190,80 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die IBM-Aktie bis auf 190,76 USD. Bei 193,18 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 196.644 IBM-Aktien umgesetzt.

Am 13.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 199,18 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 4,39 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 135,87 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie.

Für IBM-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,63 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,80 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 202,50 USD.

Am 24.07.2024 hat IBM die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 15,77 Mrd. USD gegenüber 15,48 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 23.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 15.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IBM einen Gewinn von 10,06 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Zuschläge

Dow Jones aktuell: Dow Jones-Anleger greifen zu

NYSE-Handel: Dow Jones klettert zum Handelsstart