Infineon, Nemetschek, TeamViewer & Co.: Aussicht auf steigende Zinsen belastet Technologiewerte

Im DAX verloren Infineon zwei Prozent. Noch stärker gerieten im MDAX die Aktien von Nemetschek TeamViewer und Carl Zeiss Meditec unter Druck.

Der Stoxx Europe 600 Technology lag am Ende des Sektortableaus mit einem Verlust von 2,3 Prozent. In New York hatte der NASDAQ 100 am Vortag mehr als drei Prozent eingebüßt. "Die Aktien fallen kräftig, angeführt von Techs", hieß es von der Commerzbank. Das Handelshaus Oanda sprach gar von einer "Implosion von Tech-Aktien", ausgelöst durch eine möglicherweise restriktivere US-Notenbank Fed.

In Phasen steigender Zinsen halten sich Unternehmen oft mit Investitionen in IT und Software zurück. Zudem hatten besonders die Aktien von als wachstumsstark geltenden Tech-Unternehmen in den vergangenen Jahren von der Notenbankpolitik des billigen Geldes profitiert. Sie gelten bei vielen Beobachtern mittlerweile als hoch bewertet und entsprechend anfällig für größere Kurskorrekturen.

