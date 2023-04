Michelin-Aktie im Plus: Michelin verzeichnet wie erwartet höheren Umsatz - Prognose bestätigt

Im ersten Quartal profitierte der Konkurrent des deutschen Konzerns Continental , dass er anteilig vermehrt teurere Produkte verkaufen konnte und zudem höhere Preise durchsetzen konnte. So konnte der rückläufige Absatz mehr als kompensiert werden. Der Umsatz legte um 7,4 Prozent auf sieben Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss in Clermont-Ferrand mit.

Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem Anstieg in dieser Größenordnung gerechnet. Michelin bestätigte zudem die Prognose für das laufende Jahr. So rechnet das Unternehmen für 2023 mit einem leichten Absatzrückgang. Das operative Ergebnis soll währungsbereinigt 3,2 Milliarden Euro übersteigen. 2022 hatte der Konzern das operative Ergebnis trotz der Inflation von knapp drei Milliarden auf rund 3,4 Milliarden Euro gesteigert.

Goldman belässt Michelin auf 'Buy' - Ziel 35 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Michelin (Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA)) nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. In puncto Preissetzung habe der Reifenkonzern sehr positiv überrascht, schrieb Analyst Philipp Konig in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz sei etwas höher als vom Markt erwartet ausgefallen.

Die Michelin-Aktie notiert an der EURONEXT in Paris zeitweise 0,79 Prozent im Plus bei 28,24 Euro.

CLERMONT-FERRAND (dpa-AFX) / NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com