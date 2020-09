Im Kielwasser der Wall Street: DAX verabschiedet sich tiefrot ins Wochenende

Der DAX verlor zur Startglocke auf Freitag 1,08 Prozent auf 12.916,12 Punkte. Danach tendierte das Börsenbarometer nach oben, nur um daraufhin wieder in der Verlustzone zu fallen. Nach der Veröffentlichung der US-Arbeitsarbeitdaten zeigte sich der deutsche Leitindex zwischenzeitlich höher, der Kurswechsel war jedoch nur von kurzer Dauer. Letztlich verabschiedete er sich mit einem Minus von 1,65 Prozent mit 12.842,66 Indexpunkten in das Wochenende.

Unter dem Eindruck der bröckelnden Kurse an der Wall Street ist auch der DAX am Freitag steil auf Talfahrt gegangen und weit unter die Marke von 13.000 Punkten gerutscht. Damit schwimmt der deutsche Aktienmarkt weiter im Kielwasser der US-Börsen. Dort nahmen die Anleger vor dem verlängerten Wochenende erneut Gewinne mit - insbesondere an der technologielastigen NASDAQ ging es abwärts. Ein robuster US-Arbeitsmarktbericht hatte die Kurse nur vorübergehend stützen können.

US-Arbeitsmarktbericht

Anleger am deutschen Aktienmarkt hatten gespannt auf die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten gewartet. Die neugeschaffenen Stellen (außerhalb der Landwirtschaft) werden demnach im August auf 1,371 Millionen beziffert. Experten hatten 1,518 Millionen neugeschaffene Stellen erwartet, nach 1,763 Millionen im Juli.

Die Arbeitslosenquote fiel im August weniger drastisch als erwartet aus: 8,4 Prozent stehen den Erwartungen von 9,8 Prozent entgegen. Im Vormonat belief sich der Wert von auf 10,2 Prozent.

Vonovia-Aktie im Fokus

Unter den Einzelwerten standen im DAX Vonovia nach einer Kapitalerhöhung im Fokus. Der Wohnungskonzern will mit den Erlösen im vierten Quartal fällige Schulden ablösen sowie neue Investitionen tätigen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

