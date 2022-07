Spannende Wochen: Was auf BioNTech zukommt

€uro am Sonntag

Die Diskussion darüber, wie COVID-Impfstoffe im Herbst zusammengesetzt sein sollen, nimmt Geschwindigkeit auf. Ein Expertengremium der US-Zulassungsbehörde FDA votierte am Dienstag dafür, mit an Omikron angepassten Vakzinen zu impfen. Aber wie genau die aufgebaut sein sollen, ist noch nicht klar, und das liegt auch an der dünnen Datenlage, die BioNTech/Pfizer, Moderna und Novavax der FDA vorgelegt haben. Bisher gibt es nur schwer vergleichbare Antikörpertiter-Ergebnisse. Und: Die Impfstoffe sind nicht an die Omikron-Varianten angepasst, die aktuell dominieren. Die Zeit drängt jedoch, wenn der Stoff im Oktober zur Verfügung stehen soll.

Eines ist klar: Soll beispielsweise BioNTech parallel den alten und einen oder beide angepassten Impfstoffe vertreiben, wird die Logistik aufwendiger, möglicherweise zulasten der Margen. Und ob die steigende Komplexität sich positiv auf die Akzeptanz der Impfungen auswirkt, ist die andere Frage.

Der Aktienkurs des Wirkverstärker-Herstellers Dynavax klettert weiter. Ein Grund dürfte die EU-Zulassung von Valnevas COVID-Vakzin sein, die Dynavax’ Adjuvans nutzt. Wie jetzt bekannt wurde, haben einige andere Vermögensverwalter im ersten Quartal ihre Dynavax-Positionen aufgestockt. Unterdessen will die Europäische Union 110.000 Impfdosen gegen Affenpocken von Bavarian Nordic kaufen.

Kühne Pläne

Vier Stunden lang präsentierte der BioNTech-Vorstand am Mittwoch seine Innovationsstrategie. Die Mainzer steigen jetzt auch in die Antibiotika-Entwicklung ein. 2030, so CEO Ugur Sahin, soll BioNTech ein Biotechnologie- Marktführer mit mehreren Produkten auf dem Markt sein. Mithilfe der Einnahmen durch COVID-Impfstoff scheint das durchaus im Bereich des Möglichen, gerade kam ein US-Auftrag im Wert von mindestens 3,2 Milliarden Dollar hinzu. Allerdings müssen sich erfolgsverwöhnte Aktionäre daran gewöhnen, dass der Fortschritt bei Krebstherapien womöglich nicht so geradlinig verlaufen wird. Für langfristig orientierte Anleger ein klarer Kauf.

Ausgewogenes Erfolgsrezept

Der AB International Health Care Portfolio ist einer der erfolgreichsten Gesundheits-Branchenfonds der vergangenen Jahre. Er kann in Pharma-, Biotech-, Medizintechnik- und Gesundheitsservice-Unternehmen investieren. Im Vordergrund stehen dabei Titel aus den USA. Die Manager John Fogarty und Vinay Thapar verstehen es dabei überdurchschnittlich häufig, eine der Marktstimmung entsprechende Branchenmischung zusammenzustellen. Die Bilanz: eine durchschnittliche jährliche Performance von rund zehn Prozent in den vergangenen 15 Jahren. Unter den am höchsten gewichteten Aktien sind aktuell Pfizer und GSK.

