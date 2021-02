CureVac-Aktie springt an, Bayer-Aktie in Grün: Bayer will Corona-Impfstoff von CureVac produzieren

Aktien in diesem Artikel Bayer 50,45 EUR

Bayer -Pharmachef Stefan Oelrich teilte am Montag mit, eine eingehende Prüfung der eigenen Möglichkeiten habe ergeben, "dass wir über die erforderlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten verfügen, den mRNA-basierten Impfstoff von CureVac herstellen zu können". Das Präparat wird vom Tübinger Biotechnologie-Unternehmen CureVac derzeit noch entwickelt. Es basiert wie die Impfstoffe von BioNTech und Moderna auf sogenannten "messenger RNA" (Boten-RNA).

Bereits Anfang Januar hatten Bayer und CureVac eine Kooperation bekanntgegeben, die zunächst aber nur Zulassungsarbeiten und andere Dienstleistungen des Großkonzerns für das schwäbische Unternehmen umfasste.

Der CureVac-Chef Franz-Werner Haas sagte: "Zum Ende des Jahres werden wir mehrere hundert Millionen Dosen zur Verfügung haben." Für das Jahr 2022 seien bisher 600 Millionen Dosen geplant gewesen. Durch Ausweitung des bestehenden Produktionsnetzwerkes könnten es nun mindestens eine Milliarde werden.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) begrüßte die Zusammenarbeit beider Unternehmen. CureVac sei noch auf dem Weg zur Zulassung, erläuterte er. "Wir werden Impfstoffe brauchen über den Sommer hinaus." Noch sei unklar, ob es Auffrischimpfungen brauche. "Zum Zweiten kann es möglich werden, durch Mutationen, dass ein Impfstoff auch angepasst werden muss." Neben diesen längerfristigen Perspektiven seien kurzfristige Verbesserungen wichtig, die an diesem Montag auf dem geplanten Impfgipfel besprochen werden sollen. Haas betonte, der eigene Impfstoff könne auch eine Grundlage dafür sein, auch möglichen weiteren Pandemien Herr zu werden.

So reagieren die Aktien

Die Aussicht auf einen schlagkräftigen Partner bei der Produktion eines noch in der Entwicklung steckenden Corona-Impfstoffs hat am Montag die CureVac-Aktien angetrieben. Die primär in New York gelisteten Papiere zogen im Tradegate-Handel zeitweise um 9,3 Prozent an und testeten so auf der deutschen Handelsplattform die 21-Tage-Durchnittslinie, die bei charttechnisch orientierten Anlegern ein beliebter kurzfristiger Indikator ist. Im vorbörslichen NASDAQ-Handel legen sie zeitweise um 12,03 Prozent auf 100,03 US-Dollar zu. Die Bayer-Aktie klettert im XETRA-Handel zeitweise um 0,95 Prozent auf 50,39 Euro.

BERLIN (dpa-AFX)

